ارتفاع #أسعار_النفط مع ترقب خفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

الخليج - واس ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم، بقيمة 46 سنتاً أو نسبة 0.7 % إلى 64.17 دولاراً أمريكياً. وزاد سعر برميل نفط الخام الأمريكي بقيمة 41 سنتا أو نسبة 0.7 % إلى 57.28 دولاراً أمريكياً. وبعد ارتفاع أسعار النفط أصبح هناك تفاؤل من قبل المحللين الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض خلال هذا الأسبوع أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية لأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات مما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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