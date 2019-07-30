مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينقذ حياة ثلاثيني بعد تعرضه لشبة غيبوبة

هيفاء الأمير

تمكن بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 37 عام بعملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت ولله الحمد بالنجاح .

أوضح الدكتور وليد القذافي إستشاري جراحة المخ والأعصاب أنه تم إستقبال حالة المريض بقسم الطوارئ وهو يعاني من نقص شديد في الوعي كشبة غيبوبة، و أجريت له كافة الفحوصات الطبية منها الإشعاعية التي بينت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ كادت أن تؤدي بحياته للوفاة .

و تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات وأجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تم خلالها إزالة الورم الدموي كلياً بكل دقه ونجاح دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية، شارك في إجرائها الدكتور محمد الشاطر أخصائي جراحة المخ والأعصاب وبتواجد أستشارية التخدير الدكتورة إيمان وكذلك طبيب التخدير الدكتور أنس الجارحي، وبعد الإنتهاء من العملية الجراحية للمريض تم نقله إلى العناية المركزة لوضعة تحت الملاحظة الطبية المركزة وعند التاكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نقل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى بصحة وسلامة.