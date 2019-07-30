دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تعلن بيع 100 مليون جهاز بلايستيشن 4

أعلنت شركة سوني أنها تمكن من بيع 100 مليون جهاز من عائلة بلايستيشن 4 ويشمل ذلك بلايستيشن 4 وبلايستيشن 4 برو بالإضافة إلى الجهاز الصغير بلايستيشن 4slim.

وكانت سوني قد أعلنت بيع 96.8 مليون نسخة في الربع السابق وهذا يعني أن الشركة تمكنت من بيع 3.2 مليون نسخة في الربع الأخير لتكمل بذلك بيع 100 مليون وحده خلال 5 سنوات و7 أشهر.

على صعيد الأرقام أيضاً أصبح بـلايستيشن أسرع جهاز العاب يبيبع 100 نسخة ليتخطى بذلك جهاز ننتيندو Wii وأيضاً جهاز بلايستيشن 2 والذي وصل لهذا الرقم بعد 5 سنوات و 9 أشهر بفارق شهرين عن PS4.

أيضاً أعلنت سوني ان حصة التنزيلات الرقمية للألعاب ارتفعت بنسبة 50% وهذا يعني ام الكثير من الناس بدأت تستغني عن اقراص CD التقليدية لشراء الالعاب وتعتمد على الشراء وتنزيل اللعبة من متجر بـلايستيشن.

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على الرغم من أن سوني كانت فخورة وهي تعلن الوصول لهذا الرقم إلا ان الشركة حذرت من تباطؤ مبيعات اجهزة بـلايستيشن 4 ربما بسبب تشبع الاسواق والسبب الآخر الأكثر أهمية هو ان الناس بدأ تترقب الاعلان عن بلايستيشن 5 والذي من المفترض ان يتوفر في خريف 2020.

المصدر

التدوينة سوني تعلن بيع 100 مليون جهاز بلايستيشن 4 ظهرت أولاً على عالم التقنية.