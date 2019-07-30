أعلنت شركة أمازون عن توسيع شبكتها العالمية للدعم السحابي ” أمازون ويب سيرفسيز” AWS عبر إطلاقها مراكز بيانات جديدة في دولة البحرين لتكون بؤرة عملها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي بيان إعلان أمازون عن مراكز بياناتها الجديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ قالت بأنها ستجلب تقنيات سحابية متقدمية للمنطقة ستلعب دوراً هاماً في فتح أفاق جديدة في ريادة الأعمال والتعاون والتحول الرقمي.
حيث سيشمل الأثر الإيجابي لخدمات أمازون السحابية المطوريين والشركات الناشئة والشركات القائمة بالطبع، بالإضافة للشق الحكومي والمؤسسات التعليمية والمنظمات والجمعيات الغير ربحية.
بحيث تكون هذه المؤسسات والمنظمات قادرة منذ الآن على استخدام أمازون ويب سيرفيسيز لمنطقة الشرق الأوسط لإدارة وتشغيل تطبيقاتها وخدماتها وتقديم الدعم لعملائهم المختلفين الموزعين على أرجاء المنطقة.
فيما أوضحت أمازون شركائها في المنطقة الذين يدعمون خدمات AWS الشرق الأوسط، حيث ضمت القائمة عدد من المؤسسات شملت:
- المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)
- ThingLogix
- PowerUp
- Intergra
- Yash Technologies
- Rackspace
- Deloitte
وعدد أخر من الشركات يمكن التحقق والإطلاع على كامل القائمة من خلال الرابط من هنا.
أما بالنسبة للمهتمين بالتسجيل واستخدام خدمات أمازون السحابية AWS في الشرق الأوسط، فيمكنهم الوصول لصفحة التسجل من هنا.
والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قامت هي الأخرى بإنشاء مراكز بيانات لخدماتها السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكن مركزها الرئيسي لمنصة Asure وأوفيس 365 ومنصات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الأخرى في الشرق الأوسط، ليبدو أن التنافس في هذا السوق المتنامي سيكون على أوجه خلال الفترة القادمة.
المصدر
أمازون
التدوينة أمازون تطلق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تطلق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.