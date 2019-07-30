دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تفتتح فرعها للخدمات السحابية "AWS" في الشرق الأوسط من البحرين

أعلنت شركة أمازون عن توسيع شبكتها العالمية للدعم السحابي ” أمازون ويب سيرفسيز” AWS عبر إطلاقها مراكز بيانات جديدة في دولة البحرين لتكون بؤرة عملها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان إعلان أمازون عن مراكز بياناتها الجديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ قالت بأنها ستجلب تقنيات سحابية متقدمية للمنطقة ستلعب دوراً هاماً في فتح أفاق جديدة في ريادة الأعمال والتعاون والتحول الرقمي.

حيث سيشمل الأثر الإيجابي لخدمات أمازون السحابية المطوريين والشركات الناشئة والشركات القائمة بالطبع، بالإضافة للشق الحكومي والمؤسسات التعليمية والمنظمات والجمعيات الغير ربحية.

بحيث تكون هذه المؤسسات والمنظمات قادرة منذ الآن على استخدام أمازون ويب سيرفيسيز لمنطقة الشرق الأوسط لإدارة وتشغيل تطبيقاتها وخدماتها وتقديم الدعم لعملائهم المختلفين الموزعين على أرجاء المنطقة.

فيما أوضحت أمازون شركائها في المنطقة الذين يدعمون خدمات AWS الشرق الأوسط، حيث ضمت القائمة عدد من المؤسسات شملت:

المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)

ThingLogix

PowerUp

Intergra

Yash Technologies

Rackspace

Deloitte

وعدد أخر من الشركات يمكن التحقق والإطلاع على كامل القائمة من خلال الرابط من هنا.

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أما بالنسبة للمهتمين بالتسجيل واستخدام خدمات أمازون السحابية AWS في الشرق الأوسط، فيمكنهم الوصول لصفحة التسجل من هنا.

والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قامت هي الأخرى بإنشاء مراكز بيانات لخدماتها السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكن مركزها الرئيسي لمنصة Asure وأوفيس 365 ومنصات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الأخرى في الشرق الأوسط، ليبدو أن التنافس في هذا السوق المتنامي سيكون على أوجه خلال الفترة القادمة.

المصدر

أمازون

التدوينة أمازون تطلق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط ظهرت أولاً على عالم التقنية.