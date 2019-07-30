دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Black Shark 2 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus وسعر يبدأ من 435 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Black Shark 2 Pro الذي يأتي بترقية من رقاقة المعالج Snapdragon 855 Plus، كما يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم وينطلق للبيع في 2 من أغسطس.

أشتد التنافس في سوق الهواتف المخصصة للألعاب في الفترة الأخيرة، بشكل خاص مع إطلاق كوالكوم لمعالج Snapdragon 855 Plus الذي دفع الشركات المصنعة لهذه الفئة من الهواتف لترقية إصداراتها بالمعالج الجديد لتحقيق الإستفادة من مميزات المعالج.

وشركة شاومي هي أحدث الشركات التي قدمت إصدارها الجديد اليوم Black Shark 2 Pro الذي ينطلق بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة محتوى HDR، وتتميز أيضاً بإستجابة سريعة في حساسية اللمس تصل إلى 34.7ms، تدعمها أيضاً خوارزمية جديدة تعمل على تحسين الآداء السريع في اللمس على الشاشة في الألعاب.

هاتف Black Shark 2 Pro يضم أيضاً تقنية التبريد السائل 3.0 التي تشمل صفائح للتبريد السائل مع أنابيب للتبريد السائل ليدعم تحسينات في نظام التبريد في الهاتف، ودعم خفض الحرارة وحدة المعالجة في الهاتف.

شاومي تقدم الهاتف أيضاً بتصميم جديد مستوحى من سيارة F1، مع لغة جديدة في تصميم الإضاءة الخلفية في الهاتف والتي تقدم مؤثرات مميزة في الهاتف.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف Black Shark 2 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0.

كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.75، مع مستشعر Samsung S5K3M5 بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وفتحة عدسات f/2.2 لدعم التكبير حتى مرتين بتفاصيل أكثر دقة.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الشاشة، ويتميز بقياسات 163.61 في 75.0 في 8.77مم، مع وزن 205 جرام.

هاتف Black Shark 2 Pro يضم بطارية مميزة بقدرة 4000 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 27W، على أن يتوفر الهاتف ب 5 إختيارات في الألوان هم الأسود، البنفسجي، Ice ash، البرتقالي إلى جانب اللون الأزرق، مع سعر يبدأ من 435 دولار.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Black Shark 2 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus وسعر يبدأ من 435 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.