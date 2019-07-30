دبي - بواسطة محمد فارس تقرير عرب نت: حالة واحصائيات الاستثمار التقني في المنطقة من 2013 حتى 2018 © Tech World قدمت بواسطة

عرب نت وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تكشف عن احصائيات الاستثمارات الرقمية في المنطقة.

قامت عرب نت للسنة الرابعة على التوالي وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، بالكشف عن التقرير الرابع لإحصائيات الاستثمار الرقمي في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر Arabnet X في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويقدم التقرير الجديدة نظرة شاملة على الاستثمارات التي قام بها مستثمرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع الشركات الناشئة في المنطقة خلال السنوات الستة الماضية. حيث تم تحليل الحالة الاستثمارية من خلال جمع بيانات من 59 مستمر ومسرعة أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، عمان، البحرين، المغرب، تونس، واليمن.

ويجمع التقرير معلومات من المصادر العامة وتحليلات 1,423 استثمار تمثل الاستثمارات المعتمدة على الأسهم فقط، وبقيمة اجمالية وصلت 3.2$ مليار.

حالة المستثمرين

توزعت الأرقام بين الاستثمارات في المنطقة إلى 3 مناطق رئيسية شهدت تربع الإمارات على نسبة الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر على دول شمال أفريقيا، ولبنان على دول الشام، وذلك من 2012 حتى 2018. وقد ارتفعت نسبة المستثمرين 25% في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت السنوات الثلاثة الماضية قد شهدت ارتفاع عدد مسرعات الأعمال التي تقودها مؤسسات كبيرة مثل البنك الدولي، مسرعة أعمال Techstars الأمريكية، والعديد من المهتمين بالمجال الرقمي والحلول التقنية.

وبالحديث عن عدد الاستثمارات في 2018 وحدها، فقد جاءت بقيمة 670$ مليون، كانت الإمارات، مصر، لبنان، السعودية، والأردن أكثر البلدان فعالية في هذا المجال من بين 15 دولة عربية جاءت منها المعلومات. حيث كانت الإمارات تحتل الصدارة بواقع 45 استثمارًا، فيما جاءت لبنان في المرتبة الثانية مع مصر بواقع 40 استثمارًا، ثم السعودية بوقاع 26، والأردن بواقع 13.

ويجدر القول أن أغلب الأموال التي طالت الاستثمارات في هذا المجال بالمنطقة، كانت مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة.

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الاستثمارات

وصل عدد المستثمرين في الشركات المركبة بحسب عرب نت إلى 42 خلال عام 2018، وجاءت أغلب الاستثمارات المركبة من الإمارات والسعودية، بواقع 17% من عدد المستثمرين الكلي. كما أن الاستثمارات المركبة في منطقة الخليج استحوذت على 70% من قيمة الاستثمارات المركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن مصر ولبنان تشهدان ارتفاعًا ملحوظًا في هذا النوع من الاستثمارات.

الذكور يسيطرون على 86% من المشاريع الناشئة

يسيطر مؤسسو المشاريع الناشئة أو الشركات الصغيرة من الذكور على ما نسبته 86% من إجمالي المشاريع في المنطقة، فيما كانت الإناث تحظى بنسبة 14% من إجمالي المشاريع بالرغم من الدعم الحكومي المستمر لتمكين المرأة في مختلف البلدان العربية.

على الجهة الأخرى، فإن الشركات التي حظيت باستثمارات وتمتلك فرقًا تحوي امرأة واحدة كانت تمثل 25% من قيمة الشركات، وهي نسبة صغيرة أيضًا.

نسبة فشل قليلة

بالرغم من وجود مئات المشاريع التي حظيت باستثمارات منذ 2013 وحتى 2018، فإن نسبة المشاريع الناجحة كانت عالية جدًا بواقع 86% من النسبة الإجمالية، حيث أن 14% فقط من المشاريع التي حظيت باستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نفس الفترة أغلقت أبوابها.

وبحسب الاحصائيات من عرب نت المتوفرة من نفس الفترة، كانت الإمارات تتربع على عرش المشاريع الاستثمارية في المنطقة بواقع 192، تبعتها مصر 128، ولبنان 125، ثم السعودية 95.

الجدير بالذكر أن لبنان شهدت أقل نسب فشل من المشاريع التي حظيت باستثمارات، حيث أغلقت 7 شركات فقط أبوابها.

التدوينة تقرير عرب نت: حالة واحصائيات الاستثمار التقني في المنطقة من 2013 حتى 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.