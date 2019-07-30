شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طورت المملكة العربية السعودية تطبيقا إلكترونيا خاصا بالتفويج لمنشأة الجمرات للحجاج ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

ونظم قطاع التفويج بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، لقاء بين مسؤولي التفويج في وزارة الحج والعمرة السعودية وأعضاء التفويج بمكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة، لشرح آلية عمل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتفويج لمنشأة الجمرات بعد تحديثه وتطويره من قبل اللجنة الفنية بمركز المعلومات بالوزارة وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.

Advertisements

وتحدث أحمد باداوود من مركز معلومات الحج والعمرة عن عملية تطوير التطبيق الذي يعمل عبر الأجهزة الذكية، وذلك بعد رصد الملاحظات خلال العام الماضي ومعالجتها ليكون أكثر فاعلية خلال موسم حج هذا العام.

وبين أن التطبيق يتابع تحركات الحجاج منذ انطلاقتهم من المخيم حتى وصولهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك عودتهم للمخيم للتأكد من الالتزام بأوقات التفويج وبالطرق المخصصة.

كما يساعد في تنبيه عضو التفويج في مكتب الخدمة الميدانية والمرشد بأوقات التفويج، وإرسال رسائل لهم على هواتفهم قبل وقت التفويج بساعة لتجهيز الفوج لعملية التفويج لمنشأة الجمرات، وكذلك تنبيههم لأهمية أن يكون جهاز الجوال مشحونا بالطاقة لاستلام الرسائل.