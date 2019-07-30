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تحذير لرعايا السعودية فى الفلبين من حمى الضنك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين تحذيرا لرعايا المملكة عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمى الضنك هناك ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

 

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وكتبت السفارة عبر حسابها في "تويتر": "تهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمى الضنك نظرا لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

 

وحمى الضنك هي نوع من أنواع الإنفلونزا، (عدوى فيروسية)، تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة أنثى من جنس الزاعجة مصابة بالعدوى.

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