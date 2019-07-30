شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شب فى فندق للحجاج الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع المدني السعودي، السيطرة على حريق شب فى فندق جوهرة السعد يسكنه حجاج أغلبهم من دولة فلسطين، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأشار موقع صحيفة "سبق" السعودية، إلى أنه تم إخلاء جزئي لـ"700" حاج احترازيًا، وبحسب مديرية الدفاع المدني بمكة، اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.

ومن جانبها، طمأنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ذوي حجاج المحافظات الجنوبية بأنهم بخير، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنه لم يصب أي حاج بأي مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي، مؤكدا أن الدفاع المدنى السعودى تمكن من السيطرة على الحريق، وأعطى الضوء الأخضر لعودة الحجاج إلى الفندق، وممارسة حياتهم الطبيعية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أعلنت مساء أمس الإثنين أن كافة الحجاج الفلسطينيين، وصلوا المملكة العربية السعودية.