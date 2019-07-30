شكرا لقرائتكم خبر عن هولوجرام فى قاعات الحرم الجديد لجامعة أبوظبى بالعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور حمد العضابي، مدير حرم جامعة أبوظبي بالعين، أن القاعات الدراسية في الحرم الجامعي الجديد مجهزة لاستخدام تقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد «هولوجرام»، بحيث يمكن للطلاب في العين الاستماع إلى المحاضر في نفس الوقت الذي يلقي فيه محاضرته بجامعة أبوظبي والتواصل معه بشكل مباشر ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
وأوضح أن الحرم الجامعي الجديد سوف يشمل 70 قاعة دراسية ومختبراً تعتمد على وسائل تعليمية حديثة وتوفر مساحات مفتوحة وتشجع على التعاون والتشارك بين الطلبة، إضافة إلى 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية.
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