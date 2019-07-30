الارشيف / اخبار الخليج

موسكو تعتزم تدشين غواصة روسية للمهام الخاصة قريبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعتزم تدشين غواصة روسية للمهام الخاصة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر بمجمع الصناعات الحربية الروسية أن غواصة "خاباروفسك" الجديدة للمهام الخاصة سوف تُدشن قريبًا.

وقال المصدر لوكالة أنباء " نوفوستى" اليوم الثلاثاء: "إن هذه الغواصة تحمل طوربيدات مسيرة من طراز "بوسيدون"، رافضًا الكشف عن المواصفات التقنية التكتيكية للغواصة الجديدة.

وأضاف أن غواصة "بيلجورود" تم تطويرها لتكون قادرة على اختبار طوريد "بوسيدون" المسير، وسيتم تزويد غواصة "خاباروفسك" بهذا الطوربيد بعد اختباره".

Advertisements

يُذكر أن طوربيد "بوسيدون" المسير الذى أعلن عنه لأول مرة الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضى فى رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، يمكن أن يتزود برأس قتالية عادية ونووية على حد سواء.

وبمقدور هذا الطوربيد أن يسير بسرعة هائلة على عمق كبير ويدمر حاملات الطائرات والبنية التحتية الساحلية للعدو المحتمل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تعتزم تدشين غواصة روسية للمهام الخاصة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا