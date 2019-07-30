شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعتزم تدشين غواصة روسية للمهام الخاصة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر بمجمع الصناعات الحربية الروسية أن غواصة "خاباروفسك" الجديدة للمهام الخاصة سوف تُدشن قريبًا.

وقال المصدر لوكالة أنباء " نوفوستى" اليوم الثلاثاء: "إن هذه الغواصة تحمل طوربيدات مسيرة من طراز "بوسيدون"، رافضًا الكشف عن المواصفات التقنية التكتيكية للغواصة الجديدة.

وأضاف أن غواصة "بيلجورود" تم تطويرها لتكون قادرة على اختبار طوريد "بوسيدون" المسير، وسيتم تزويد غواصة "خاباروفسك" بهذا الطوربيد بعد اختباره".

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يُذكر أن طوربيد "بوسيدون" المسير الذى أعلن عنه لأول مرة الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضى فى رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، يمكن أن يتزود برأس قتالية عادية ونووية على حد سواء.

وبمقدور هذا الطوربيد أن يسير بسرعة هائلة على عمق كبير ويدمر حاملات الطائرات والبنية التحتية الساحلية للعدو المحتمل.