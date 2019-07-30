شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين هدم سلطات الاحتلال منازل الفلسطينيين بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى اليوم الثلاثاء، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية، التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال الدكتور عبداللطيف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وإيجاد حل سلمى للقضية الفلسطينية"، مجددا دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطينى والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.