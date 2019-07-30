شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ..52 مليون ريال قيمة جوائز مهرجان ولى العهد للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية على ثلاث مراحل للأشواط والتي تبلغ 439 شوطا، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية تتضمن تنفيذ (218) شوطا ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء ، Advertisements فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ أشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية، وتبلغ 48 شوطا، وتأتي المرحلة الثالثة بتنفيذ الأشواط الختامية للمهرجان والبالغة (173) شوطا. وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان عن البرنامج التفصيلي للفعاليات والسباقات للنسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن والذي ضمن أنشطة "موسم الطائف" الذي ينطلق الخميس المقبل والتي ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والمقامة على أرض حديقة الفيصلية، فيما تبدأ أشواط سباقات المهرجان يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م، وتستمر حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.

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