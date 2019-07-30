الأمن العراقى يدمر نفقا يستخدمه الإرهابيون للتخفى والهروب بالموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، تدمير نفق يستخدم للتخفى والهروب من قبل "الارهابيين" فى مدينة الموصل بمحافظة شمالى البلاد. وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية داهمت قوات مكافحة الإرهاب نفقا فى ناحية القيارة بمدينة الموصل كانت عصابات داعش الإرهابية قد قامت بحفره بقصد التخفى والهروب عن طريق جبل قرة جوغ باتجاه الجزيرة". وأضافت أن القوة العسكرية المكلفة بالواجب قامت بتدمير النفق بصورة تامة.

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