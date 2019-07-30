أمير الكويت يبحث مع وزير الداخلية العراقى سبل تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية العراقى الدكتور طاهر ياسين الياسرى، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. واستعرض الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. وكان وزير الداخلية العراقى الدكتور طاهر ياسين الياسرى، قد وصل إلى الكويت فى وقت سابق اليوم فى زيارة رسمية.

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