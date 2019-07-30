الارشيف / اخبار الخليج

درجات الحرارة تواصل أرقامها القياسية في أوروبا

0 نشر
mustafa aljarhi 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع درجات الحرارة تواصل أرقامها القياسية في أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - وكالات - الخليج 365

وصلت درجة الحرارة في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 38.7 درجة مئوية في هذا الأسبوع من يوليو، وفق ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، مؤكدا بيانات أولية.

وغرّد المكتب على “تويتر” بما نصه: “بعد التدقيق في بيانات حديقة جامعة كامبريدج النباتية (كامبريدج بوتانيكل جاردن)، نؤكد أن هذه الحرارة هي الأعلى المسجلة في المملكة المتحدة رسميا”.

Advertisements

أما الرقم القياسي السابق فقد سجل في فافرشام، في مقاطعة كنت جنوب شرق إنجلترا، في أغسطس 2003 بحرارة بلغت 38.5 درجة مئوية.

وأضاف المكتب: “بذلك، تنضم المملكة المتحدة إلى بلجيكا وألمانيا وهولندا في تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة الوطنية”.

وقال مارك مكارثي، من المركز الوطني للمعلومات المناخية في مكتب الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في بريطانيا آخذة في الارتفاع منذ منتصف القرن العشرين.

وأضاف أن “تغير المناخ زاد من احتمال حدوث موجات الحرّ وشدّتها في أنحاء أوروبا، ما سيزيد أيضا من احتمالات وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة تواصل أرقامها القياسية في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا