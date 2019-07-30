شكرا لقرائتكم واشنطن تعتقل لاجئين صوماليين حاولا الانضمام للارهابيين في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 14:41

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الإثنين، اعتقال لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر للالتحاق بصفوف "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الارهبي.



ووفق القرار الاتهامي الذي أحالته النيابة العامة إلى محكمة أريزونا الفدرالية فإنّ أحمد مهد محمد (21 عاماً) وعابدي يماني حسين (20 عاماً) اللذين يقيمان في توسكون بولاية أريزونا وضعا خطة للالتحاق بصفوف التنظيم الارهابي في سيناء.

وأوضح القرار الاتهامي أنّ الشابين أخبرا عميلاً سرياً في مكتب التحقيقات الفدرالي قدّم نفسه إليهما على أنّه من أنصار تنظيم "داعش" أّنهما يريدان "قتل أكبر عدد من الناس" و"ذبح أولئك الكفّار" وكسب شهرة في العالم أجمع.

ووفق القرار الاتهامي فقد قال حسين للعميل الفدرالي المتخفّي في حزيران (يونيو) "أنا أبو جهاد، هذا هو اسمي".

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واعتقل الشابان في مطار توكسون الدولي الجمعة الماضية بعدما سجّلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي.

ووفق القرار الاتهامي فإنّ محمد حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة التي وصل إليها لاجئاً من الصومال.

أما حسين فما زال من جهته يحتفظ بصفة لاجئ.

وجذب الشابان انتباه المحقّقين إليهما على وسائل التواصل الاجتماعي في آب (أغسطس) الفائت عندما عبّر محمّد عن رغبته في السفر إلى سورية أو مصر للالتحاق بتنظيم "داعش" والموت "شهيداً".

ووجّهت النيابة العامة إليهما تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً.