شكرا لقرائتكم مقاتلات "التحالف" تدمّر غرفة عمليات الحوثيين في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - صعدة – "الحياة" | منذ ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 14:21

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الاثنين)، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال اليمن.



وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف استهدفت غرفة عمليات للميليشيا في وادي حضوان الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية.

وفي السياق ذاته، دكّت مقاتلات التحالف تجمعات ميليشيا الحوثي في وادي الفحلوين في المديرية نفسها، ما نتج منها سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.