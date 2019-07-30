رسالة من حميدتي إلى محمد بن سلمان

وكانت الرسالة برقية تعزية لولي العهد السعودي في وفاة عمه الأمير بندر بن عبد العزيز. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نبأ الوفاة، مساء الأحد الماضي. ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود. ودفن جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للملك سلمان، أمس الاثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.

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