حريق في أحد فنادق مكة وإخلاء 700 حاج

وبحسب الدفاع المدني السعودي، وقع حريق صباح اليوم، في فندق جوهرة السعد يسكنه حجاج أغلبهم من دولة فلسطين، وتم إخلاء جزئي لـ"700" حاج احترازيا، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.
وأكد الدفاع المدني بالمملكة أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات أو وفيات.
وبحسب مديرية الدفاع المدني بمكة، اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.
ومن جانبها طمأنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (الفلسطينية) ذوي حجاج المحافظات الجنوبية بأنهم بخير، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في تصريح صحفي، أنه لم يصب أي حاج بأي مكروه في الحريق الذي شب نتيجة ماس كهربائي.
وأكد أن الدفاع المدني السعودي تمكنت من السيطرة على الحريق، وأعطى الضوء الأخضر لعودة الحجاج إلى الفندق، وممارسة حياتهم الطبيعية.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (الفلسطينية)، أعلنت مساء أمس الأثنين أن كافة الحجاج الفلسطينيين، وصلوا المملكة العربية السعودية.
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