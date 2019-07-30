الارشيف / اخبار الخليج

على وقع التوترات في الخليج.. اجتماع إيراني إماراتي في طهران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© AFP 2019 / Atta Kenare

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، "وصل سبعة من مسؤولي خفر السوال الإماراتي إلى طهران، بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي المشترك، وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات بينهما".

يذكر أن الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي عقد في طهران بتاريخ 22-10-2013.

وكان حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، كشف أن السلطات الإماراتية أوفدت مندوبين إلى طهران للحديث حول السلام في ظل التوترات التي تعصف بمنطقة الخليج العربي.

وقال دهقان، في مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" الأربعاء الماضي: إن "الإمارات تحولت إلى مركز أمريكي لضرب أمن إيران القومي، كما أنها تعرف ما يتوجب عليها فعله"، مشيرا إلى أنها أرسلت إلى إيران رسائل، وأوفدت أشخاصاً يتحدثون عن السلام.

وأضاف دهقان أن "خطوة إرسال سلطات أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام بين البلدين تعود إلى فشل الإماراتيين الذريع إقليميا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على وقع التوترات في الخليج.. اجتماع إيراني إماراتي في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا