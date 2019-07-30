- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / Atta Kenare
يذكر أن الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي عقد في طهران بتاريخ 22-10-2013.
وكان حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، كشف أن السلطات الإماراتية أوفدت مندوبين إلى طهران للحديث حول السلام في ظل التوترات التي تعصف بمنطقة الخليج العربي.
وقال دهقان، في مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" الأربعاء الماضي: إن "الإمارات تحولت إلى مركز أمريكي لضرب أمن إيران القومي، كما أنها تعرف ما يتوجب عليها فعله"، مشيرا إلى أنها أرسلت إلى إيران رسائل، وأوفدت أشخاصاً يتحدثون عن السلام.
وأضاف دهقان أن "خطوة إرسال سلطات أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام بين البلدين تعود إلى فشل الإماراتيين الذريع إقليميا".
كانت هذه تفاصيل خبر على وقع التوترات في الخليج.. اجتماع إيراني إماراتي في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.