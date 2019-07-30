ثلاجة عملاقة لحفظ مليون أضحية في موسم الحج بالسعودية

ووفقا لصيحفة عكاظ، فإن الثلاجة مخصصة لاستعاب أكثر من مليون ضحية، من خلال استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم. كما تعمل الثلاجة بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، كما يتم تعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف قبل توزيعها على المستحقين في جميع أنحاء العالم.

وأكد المشرف العام على المشروع، عمر عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله "أبرز الأعمال رالمنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هي استبدال أنانبيب مياه المكثفات التبخيرية بوحدة المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم 2 و3 الطمورتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحدية ، وتبعه أيضا تظوير أنظمة التحكم والتشغيل انظام الغسيل والوزن الآلي".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق توفير كل الظروف لأمن وسلامة الحجاج، من جانب آخر، أصدرت الداخلية السعودية جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.