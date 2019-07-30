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وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".
وأفادت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة إن أربعة تلاميذ وشخص بالغ قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاج تلاميذ المدارس الثانوية في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وأضافت النقابة، وهي من النقابات المهنية التي قادت احتجاجات على مدى أشهر ضد حكم عمر حسن البشير، أن عددا من الأشخاص أصيبوا.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. البرهان يرفض مقتل التلاميذ ويطالب بالمحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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