العراق يعلن عزمه ربط البلاد مع تركيا بالسكك الحديدية

وقال الوزير، في مقابلة على قناة "السومرية"، إن "وزارة النقل لديها خطة لإعادة النشاط لشركة السكك الحديدية، خاصة وأنها مرت بسنوات أزمة انعكست على الآداء في السابق".
ونوه الوزير العراقي إلى أن "الشركة بدأت بالتحسن، إذ أن قطار البصرة (جنوب) كان يستغرق 10 ساعات للوصول إلى بغداد، إلا أنه الآن يصل في 7 ساعات، ولدينا قطارين على هذا الخط".
وتابع لعيبي "اتجهنا سككيا إلى الشمال، حيث وصلنا إلى سامراء بخط سككي وكذلك إلى مصافي بيجي"، مشيرا إلى "قرب اكتمال خطوط الموصل وصلاح الدين".
وبشأن الربط السككي الخارجي، أوضح لعيبي، أن "كل عملية ربط بين دول تخضع لمعيارين، الأول هو الجدوى الاقتصادية، والثاني الاعتبارات السياسية".
ولفت إلى أن "الوزارة تعتزم ربط العراق سككيا مع تركيا خلال الفترة المقبلة"، من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف وزير النقل، أن "شبكات العراق لا تستوعب حاليا الربط السككي مع دولة الكويت، لأنها مصممة للنقل الداخلي وتحتاج إلى أمور كثيرة للقيام بمثل هذا المشروع".
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