وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد "تضمنت العقوبات المنفذة بحقهما السجن والغرامة المالية والتشهير بهما، إذ عوقب المخالف الأول بالتشهير، والسجن 15 يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 150 ألف ریال، فيما عوقب المخالف الثاني بالتشهير، والسجن 15 يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ریال".
ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم بالحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت المديرية، أن "رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتخذ إجراء شديدا ضد أول المخالفين لتعليمات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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