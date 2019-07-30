الخارجية الصينية تعارض استبدال معاهدة "الصواريخ النووية" بمعاهدة أخرى

وقال تشونينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، :" فيما يتعلق باستبدال معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى بمعاهدة متعددة الأطراف، قلنا بالفعل أن هذه اتفاقية ثنائية أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة".
وأضاف الممثل قائلا: "إذا أصبحت المعاهدة متعددة الأطراف، فستؤثر على مجموعة كاملة من القضايا السياسية والعسكرية والقانونية المعقدة"، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني لا يدعم مثل هذه المبادرة.
في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الياباني تارو كونو إنشاء معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، والتي تشمل جميع القوى النووية.
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