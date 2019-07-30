دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فيديو تشويقي من جوجل يؤكد على تقنية التعرف على الوجه في Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت عملاق البحث فيديو تشويقي جديد لهواتف Pixel 4 تؤكد من خلاله على دعم الهواتف بتقنية التعرف على الوجه، كما إستعرض الإعلان ميزة “Motion Sense” التي تغير الإيماءات بمستشعر بتقنية جوجل التي عرفت في مشروع Soli.

مزيد من الإعلانات التشويقية المقدمة من جوجل والتي تستعرض من خلالها مميزات هواتف Pixel 4 القادمة، وفي إعلان تشويقي نشر كشفت جوجل عن تقنية التعرف على الوجه في Pixel 4.

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ومن المتوقع وفقاً لهذا الإعلان التشويقي أن تأتي هواتف Pixel 4 دون مستشعر للبصمة، لتستبدل جوجل مستشعر البصمة بتقنية التعرف على الوجه، وهو تحول جاء سابقاً في هواتف الايفون.

أيضاً أشار الإعلان التشويقي إلى ميزة “Motion Sense” أو التي عرفت في مشروع جوجل Soli وهي ميزة تقدمها جوجل في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تدعم هذه الميزة أسلوب جديد لتفاعل المستخدم مع هاتفه عبر الإيماءات، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الميزة لن تكون متاحة لكافة مناطق العالم.

من جانب أخر جاءت التسريبات المصورة لتكشف عن محتوى الإطار العلوي الذي تعود به جوجل في هاتف Pixel 4، والذي يشمل 8 من التكوينات التي تحتاج إليها جوجل في هواتف Pixel 4 لتدعم التقنية الجديدة في التعرف على الوجه مع المميزات الجديدة في الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي من جوجل يؤكد على تقنية التعرف على الوجه في Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.