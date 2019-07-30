السودان: إعلان حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان بعد مقتل 5 متظاهرين

أصدر والي ولاية شمال كردفان، قرارا بإعلان حظر التجول بمدن ولاية شمال كردفان، اليوم الاثنين، من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، حتى إشعار آخر.
وشمل قرار حظر التجول مدن الأبيض وأم روابة والرهد وأبو دكنة وبارا.
ويأتي قرار حظر التجول بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض اليوم، وأدت إلى مقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي.
وقال مراسلنا إن التظاهرات انطلقت، اليوم الاثنين، احتجاجا على أزمة الوقود والخبز وقطع الكهرباء.
وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر "فيسبوك"، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.
المصدر: RT
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