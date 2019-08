السودان: إعلان حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان بعد مقتل 5 متظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © -/AFP/Getty Images A Sudanese protester waves the national flag in the capital Khartoum's Green Square on July 18, 2019, during a rally to honour comrades killed in the months-long protest movement that has rocked the country. - Demonstrators marched in the rallies a day after protest leaders and army rulers inked a power sharing deal to form a joint civilian-military ruling body that aims to install an civilian administration -- the main demand of demonstrators. Talks are set to continue on July 19 as the two sides push to hash out remaining issues. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

أصدر والي ولاية شمال كردفان، قرارا بإعلان حظر التجول بمدن ولاية شمال كردفان، اليوم الاثنين، من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، حتى إشعار آخر.

وشمل قرار حظر التجول مدن الأبيض وأم روابة والرهد وأبو دكنة وبارا.

ويأتي قرار حظر التجول بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض اليوم، وأدت إلى مقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي.

وقال مراسلنا إن التظاهرات انطلقت، اليوم الاثنين، احتجاجا على أزمة الوقود والخبز وقطع الكهرباء.

وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر "فيسبوك"، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.

المصدر: RT