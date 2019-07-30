وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

توفيت مساء الاثنين، الحاجة هدية والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في مستشفى السلاح الطبي في الخرطوم بعد معاناة طويلة من المرض.

واعتاد الرئيس المعزول على زيارة والدته بانتظام وقضاء أوقات طويلة معها.

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ومنذ سقوطه في 11 إبريل الماضي بثورة شعبية لم تتمكن الحاجة هدية من رؤية ابنها المعتقل، وقبل عامين تم تكريم الحاجة هدية، وحصلت على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير.