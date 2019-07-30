القبض على مسافر كويتي بحوزته "قاذف صواريخ" في مطار بالتيمور الدولي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مسافر قادم من الكويت، وبحوزته جهاز قاذف صواريخ محمولة، في مطار بالتيمور الدولي، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل ليزا فاربستين.

وعرضت "فاربستين" صورة لقاذف الصواريخ، وتبين أن الجهاز من صنع المجمع الأمريكي "رايتيون"، وهو من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض والسفن والطائرات.

واعترف المسافر أنه جلب معه هذا الجهاز من الكويت كتذكار، وبعد مصادرته تم إطلاق سراح المسافر ليواصل سفره إلى تكساس.