السودان يعلن حظر التجول بمدن ولاية شمال كردفان بعد مقتل 5 متظاهرين

أعلنت السلطات السودانية حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان حتى إشعار آخر، بعد مقتل خمسة متظاهرين؛ وذلك من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.
وأصدر والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب، قراره بإعلان حظر التجول بمدن «الأبيض وأم روابة والرهد وأبو دكنة وبارا»؛ وذلك لاحتواء الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض اليوم، التي أدت إلى مقتل متظاهرين بالرصاص الحي.
ونقلت قناة العربية عن والي شمال كردفان المكلف، قوله: «إن الاحتجاجات في الأبيض تطورت وأصبحت أعمال شغب، وأفقدتنا الأحداث في الأبيض تطورت أرواح غالية (...) وشكَّلنا لجنة لتقصي الحقائق، ولا نستطيع الآن تحديد من أطلق النار».
وأضاف والي شمال كردفان: «لم تكن في منطقة سوق الأبيض قوات أمنية حيث قتل المتظاهرون»، متابعًا: «إن الوضع الآن مستتب في مدينة الأبيض».
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