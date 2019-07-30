شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات خالية تماماً من الأمراض المنقولة بواسطة البعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استكشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال شهر يونيو الماضي 498131 بؤرة من المحتمل تكاثر آفات الصحة العامة الناقلة للأمراض فيها، وذلك على مستوى إمارة أبوظبي ونفذ عمليات المكافحة للآفات في هذه البؤر، ووفقاً لإحصائية حصلت صحيفة «البيان الاماراتية » على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد طلبات الخدمة التي تم تنفيذها خلال شهر يونيو 9025 طلباً، فيما بلغ إجمالي عدد الحيوانات السائبة التي تم التعامل معها 725 حالة.

وأفاد المركز وفق إحصائيات حديثة، بأنه تم التعامل خلال يونيو الماضي مع 4346 طلباً للخدمة من مدينة أبوظبي، و307 طلبات خدمة من منطقة الظفرة، و4372 طلب خدمة لمكافحة الآفات من مدينة العين، وقال المركز: إنه قدم خدمة مكافحة آفات الصحة العامة في عدد من المواقع التي تشمل الجهات الحكومية والمزارع والعزب ضمن الخدمات المجدولة لمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة.