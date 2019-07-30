شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى: تقرير :"نيويورك تايمز" يوثق علاقة الدوحة بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن تقرير نيويورك تايمز حول الوسيط وسفير قطر في الصومال يوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، ووصف لجوء قطر للإرهاب ضد الإمارات بالتصعيد المؤسف.

وغرد قرقاش على تويتر قائلا: إن التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق". وأكد أن تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال. ونشرت الصحيفة الأميركية تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

ونوّهت نيويورك تايمز بأن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار لجهة أن القطريين لعبوا دوراً بالتفجيرات في الصومال، وقال المسؤول القطري في المكالمة إن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال.