شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تصدر أول قرار لمعاقبة اثنين من المخالفين لتعليمات الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأول واقعة لمعاقبة المخالفين لقرارات الحج هذا العام ، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك بقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.





واوضحت إدارة الجوازات السعودية فى بيان رسمى نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ، ووكالة الانبار الرسمية واس ، أن العقوبات المنفذة تضمنت السجن والغرامة المالية والتشهير بهما وذلك على النحو التالي :

1 - معاقبة المخالف جميل خضر جميل الحربي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 150,000 ألف ريال.

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2 - معاقبة المخالف عبدالعزيز بن لاهوب مسلط الظفيري بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً ، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.