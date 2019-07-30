شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإلكترونية بالبحرين تعمم نظام الحماية الطرفية على الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استعرضت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نظام الحماية الطرفية المتقدم المعتمد للحكومة، خلال الاجتماع الدوري الرابع لصقور أمن المعلومات الذي عقدته الهيئة ممثلة بالإدارة العامة لأمن المعلومات، بحضور 70 عضوا من أعضاء الفريق من المختصين في أمن وتقنية المعلومات يمثلون 51 جهة حكومية وشبه حكومية حسبما نشرت وكالة بنا البحرينية .
وبهذا الصدد أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعميم التقنيات الحديثة لحماية أمن المعلومات على الجهات الحكومية، والعمل بشكل متكامل من أجل التصدي لأي تهديدات تواجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإلكترونية بالبحرين تعمم نظام الحماية الطرفية على الجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.