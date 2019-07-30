شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإلكترونية بالبحرين تعمم نظام الحماية الطرفية على الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرضت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نظام الحماية الطرفية المتقدم المعتمد للحكومة، خلال الاجتماع الدوري الرابع لصقور أمن المعلومات الذي عقدته الهيئة ممثلة بالإدارة العامة لأمن المعلومات، بحضور 70 عضوا من أعضاء الفريق من المختصين في أمن وتقنية المعلومات يمثلون 51 جهة حكومية وشبه حكومية حسبما نشرت وكالة بنا البحرينية .

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وبهذا الصدد أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعميم التقنيات الحديثة لحماية أمن المعلومات على الجهات الحكومية، والعمل بشكل متكامل من أجل التصدي لأي تهديدات تواجهها.