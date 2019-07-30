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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصول 1.168.203 حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء . Advertisements بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1.095.584 ) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر ( 60.886) حاجًا , وعبر البحر ( 11.733) حاجًا، وذلك بزيادة ( 110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 10% ) تقريباً.

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