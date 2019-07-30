شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يحضر جنازة والدته وسط حراسة أمنية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مراسم جنازة والدته هدية محمد الزين والتي توفيت مساء الاثنين، بمستشفى علياء العسكري بالعاصمة الخرطوم، وسط حراسة أمنية مشددة . وسمحت السلطات السودانية للبشير المحبوس بسجن كوبر وأيضا لشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد عدة بحضور مراسم الجنازة، وفقًا لما نشرته شبكة"سكاى نيوز".

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