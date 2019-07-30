شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الوقود لشهر أغسطس فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار الوقود لشهر أغسطس ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية . وجاءت الأسعار على الشكل التالي: Advertisements سوبر: 2.37 خصوصي : 2.26 ديزل: 2.42

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