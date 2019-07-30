شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز: نصائح "فيس بوك" خطر على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت صحيفة التايمز البريطانية من النصائح الذائفة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار الذائفة تمثل خطر على الصحة.

وذكرت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، بعضا من هذه النصائح المشكوك فى صحتها، مثل إذا كنت تعانى من نوبة قلبية عليك بالسعال بقوة، وأنه ينبغى على النساء الحوامل تجنب بعض منتجات الحمام، وإذا تعرضت لنزيف قطعى فيجب كتم الدماء باستخدام سدادة.

هذه النصائح المشبوهة، بحسب الصحيفة، هى من بين العشرات من الاخبار غير الصحيحة على الفيس بوك التى يتعقبها فريق وسائل الإعلام الاجتماعى العملاق الجديد فى المملكة المتحدة.

Advertisements

واستعانت شركة فيس بوك بمؤسسة Full Fact، وهى مؤسسة خيرية مستقلة، فى يناير الماضى، لتحدى انتشار المعلومات الخاطئة على منصتها.

وتبحث المؤسسة فى صحة المنشورات التى يتم تصنيفها على أنها مضللة محتملة من قِبل أنظمة شركة التكنولوجيا. ولدى أنظمة الشركة القدرة على إرفاق التحذيرات بالمشاركات التى تعتبر مشكوك فيها، وذلك لتنبيه المستخدمين الذين قد يغريهم مشاركة المحتوى.