شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ حملة رقابية صحية بالمرافق الواقعة على طرق الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أمانة الطائف ممثلة الإدارة العامة لصحة البيئة فى حملة ميدانية مكثفة للرقابة الصحية على المنشآت الصحية، التى تشمل أكثر من 1250 محلا بالمواقع السياحية والطرق المؤدية إلى مواقيت الحج والأحياء السكنية والطرق العامة والسريعة والأسواق والمحلات ذوات الارتياد المستمر، وذلك لقياس جودة الخدمات المقدمة والتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتصحيحها، حيث شملت الحملة على أكثر من 70 موقعا فى أنحاء المحافظة تخصع للرقابة المشددة خلال موسم الحج و(موسم الطائف) الذى تشهده المحافظة.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن الحملة الرقابية ضبطت أكثر من 59 مخالفة فى 416 محلا تم زيارتها خلال الأسابيع الأولى من الحملة، وركزت الحملة على المخالفات، التى تتعلق بالنظافة والتراخيص النظامية، وبيئة العمل، وطرق الحفظ والتخزين، والمعدات والأدوات المخصصة للتحضير، وتواريخ الصلاحية، والعرض خارج المحل، والشهادات الصحية للعاملين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، الحملة مستمرة وبشكل مكثف على جميع المرافق المتعلقة بصحة المستهلك كالمطاعم، والمطابخ والمغاسل والمخابز، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والبوفيهات، والأكشاك وعربات بيع المثلجات، من خلال الفرق الميدانية للإدارات الإشراقية والبلديات الفرعية .

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وأشارت الوكالة إلى تخصيصها لفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الصحة بمواقيت الحج بالإضافة الى فرق لمتابعة أعمال النظافة والصحة العامة والخِدْمات البلدية المختلفة.