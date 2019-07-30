شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى يشيد بدور السعودية فى تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالدور المحورى الذى تقوم به السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وجهودها الفاعلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والتى ترجمتها بمواقف أثبتت بها أنها الحصن الحصين الحامى للجميع دومًا.

وأكد آل خليفة -خلال لقائه السفير السعودى لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- أن العلاقات البحرينية السعودية وما تحملها من منجزات راسخة وتطلعات واعدة هى مبعث فخر واعتزاز للجميع، مشيرًا إلى أن مسار العلاقات الثنائية الممتد عبر التاريخ دليل على عمق الروابط الأخوية وانعكاس حقيقى للمواقف الثابتة بين البلدين والشعبين الشقيقين فى ظل قيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأثنى ولى العهد البحرينى على جهود السفير السعودى فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ما دفع هذه العلاقات نحو أفق أرحب من التعاون المشترك.

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من جانبه، أعرب آل الشيخ عن تقديره لولى العهد البحرينى على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البحرين والسعودية، مشيدًا بالدعم الذى تلقاه خلال فترة عمله فى البحرين ما أسهم فى نجاح مهامه.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.