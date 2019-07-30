ليبيا.. استئناف الرحلات بمطار معيتيقة الدولي بعد توقف لساعات

وليد عبد الله / الخليج 365

استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة الليبية طرابلس، غداة إعلان إدارته مساء الإثنين، توقيفها نتيجة لتساقط قذائف.

وأعلنت إدارة المطار في بيان صباح الثلاثاء، أن طائرة للخطوط الجوية الليبية (حكومية) أقلعت من المطار متجهةً إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، بمدينة جدة السعودية.

وأوضحت الإدارة إن الرحلة هي الأولى المقررة ليوم الثلاثاء.

وأفاد البيان، أن طائرة تابعة لخطوط "الأجنحة الليبية" (خاصة)، أقلعت من المطار باتجاه مطار إسطنبول الدولي، في رحلتها المتأخرة من يوم الإثنين.

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وأعلنت الإدارة، الإثنين، توقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر، إثر تعرض المطار "لسقوط قذائف (لم تعلن عن مصدرها) مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس".

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء هجمات تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، من صراع على السلطة، يتركز بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وحفتر، قائد قوات الشرق.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما.

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