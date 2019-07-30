إسرائيل تسجن محامي هيئة "شؤون الأسرى" 13 عاما ونصف

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي بحق، طارق برغوث، محامي هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمدة 13 عاما ونصف. وقالت "الهيئة" في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن محكمة "عوفر" العسكرية غربي رام الله، أصدرت حكما بالسجن بحق محامي الهيئة طارق برغوث بالسجن لمدة 13 عاما ونصف. ولم يوضح البيان، التهم التي وجهتها إسرائيل للمحامي "برغوث"، الذي اعتقل خلال عملية عسكرية إسرائيلية لمدينة رام الله بتاريخ 27 شباط/ فبراير الماضي.

ويتواجد برغوث، الذي يعد من المحامين البارزين في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين، في سجن نفحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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