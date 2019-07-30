ارتفاع زوار قطر الوافدين 11.5 بالمئة في النصف الأول 2019

محمد إبراهيم/ الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول لعام 2019.



وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، أن عدد الزوار سجل مليوناً و53 ألفا و15 زائرا خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي.



كان عدد الزوار بلغ 944 ألفا و689 زائراً في الفترة المماثلة من 2018.



وعلى الرغم من مقاطعة 3 دول خليجية للدوحة، ارتفع عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.2 بالمئة إلى 113 ألفا و302 زائر خلال النصف الأول، من 101 ألف زائر بالفترة المقارنة من 2018.



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وتعصف بمنطقة الخليج أزمة سياسية، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على قطر، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.



وسجل عدد زوار قطر بالعام الماضي نحو 1.82 مليون زائر، بتراجع 19.4 بالمائة، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017.



وتسعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر إليها سنوياً بحلول 2023.



وتهدف الدوحة، إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.

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