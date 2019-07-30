رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية، شكّلت لجنة، صباح الثلاثاء، لتنفيذ قرارها الخاص، بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل.
وأضاف "اشتية" في كلمة له، الثلاثاء، في المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، إن قرار القيادة جاء "نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".
والخميس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.
وانطلقت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتية: تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.