جامعة الملك خالد تدرب طلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال في بريطانيا والإمارات

أروى عبدالله

تواصل جامعة الملك خالد تدريب طلابها وطالباتها عبر برنامجها التدريبي الصيفي الدولي الذي دشن النسخة الثانية منه معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ويتابع تنفيذه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ويشمل البرنامج تدريب طلاب وطالبات عدد من الكليات في بلدان وجهات أكاديمية متعددة، حيث يتم تدريب طلاب وطالبات قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية في المملكة المتحدة للطلاب، ودولة الإمارات العربية المتحدة للطالبات.

ونفذ البرنامج التدريبي للطلاب في المدينة الإعلامية لجامعة “سالفورد” بمانشستر وذلك في أفضل المعاهد المعتمدة بالمملكة المتحدة “بيرليتز” للتعليم، بالتعاون مع شبكات “bbc”و”itv“، واستمر لمدة 6 أسابيع بإشراف رئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني، شاملًا مقرر لغة أكاديمية ومنهجًا إعلاميًّا مكثفين.

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فيما أنهت طالبات قسم الإعلام والاتصال تدريبهن الذي احتضنته أكاديمية “فوكس” بالإمارات لمدة 45 يومًا بإشراف مشرفة القسم لشطر الطالبات الأستاذة نورة عبدالقادر عامر، وشمل البرنامج زيارات تدريبية لشركة من أهم شركات العلاقات العامة القائمة بأعمال علاقات حكومتي الشارقة ودبي مرورًا على كل الأقسام الخاصة بالعلاقات العامة والتعرف على ما تم تدريبهن عليه وكذلك قنوات العربية الإخبارية، والحدث الإخبارية، ومجموعة mbc، وسكاي نيوز، ومجموعة إذاعات أبوظبي، وإذاعة الأولى التراثية، وصحيفة الاتحاد، والشبكة الوطنية للاتصال، بمشاركة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال.

هذا وقد شمل برنامج التدريب للطلاب والطالبات ورشًا خاصة في الفنون الإعلامية، تناولت مهارات الاتصال، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والسؤال والجواب، والظهور الإعلامي أمام الجمهور، والوقوف على المسرح، والتعامل مع الكاميرا والميكرفون والتلفزيون، واللقاءات التقديمية والتلفزيونية والاجتماعية، وإدارة المحتوى في السؤال والإجابة، والأخلاقيات العامة، والجودة في تقديم الذات، ولغة الجسد العامة والخاصة بالكاميرا.

كذلك شمل التدريب كل فنون الكتابة، والعصف الذهني الذاتي والمتخصص بالتلفزيون والإذاعة والصحافة، وأيضا التصوير الفوتوغرافي، والفيديوغرافي، وكل أنواع اللقطات، وعلوم تكوين الصور والتدرب عليها، وعلوم الكاميرات وأنواعها واستعمالها والعدسات والألوان وفروقاتها، إضافة إلى تخصيص تدريبات خاصة في العلاقات العامة، والمعاملات العامة، وتعميق استعمال علوم العلاقات العامة، واتصال الازمات.