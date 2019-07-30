بالأسماء.. دعوة 191 متقدماً على وظائف وزارة الطاقة للمقابلة الشخصية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسماء (191) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 1440/11/11هـ، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة) لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.
– وتؤكد الوزارة في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح، ولا يعني ذلك القبول النهائي للمرشح/المرشحة.
الأسماء:
1- المرشحين (للنساء):
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2- المرشحين (للرجال):
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