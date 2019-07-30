بالأسماء.. دعوة 191 متقدماً على وظائف وزارة الطاقة للمقابلة الشخصية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسماء (191) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 1440/11/11هـ، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت وزارة الطاقة، أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة) لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.

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– وتؤكد الوزارة في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح، ولا يعني ذلك القبول النهائي للمرشح/المرشحة.

الأسماء:

1- المرشحين (للنساء):

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2- المرشحين (للرجال):

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