الحج تشرح آلية عمل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتفويج لمنشأة الجمرات

الخليج - واس

نظم قطاع التفويج بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، لقاء بين مسؤولي التفويج في وزارة الحج والعمرة وأعضاء التفويج بمكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة البالغ عددها 140 مكتباً لشرح آلية عمل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتفويج لمنشأة الجمرات بعد تحديثه وتطويره من قبل اللجنة الفنية بمركز المعلومات بالوزارة وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.

وتحدث أحمد با داوود من مركز معلومات الحج والعمرة عن عملية التطوير للتطبيق الذي يعمل عبر الأجهزة الذكية، وذلك بعد رصد الملاحظات خلال العام الماضي ومعالجتها ليكون أكثر فاعلية خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ، لتسهيل وتنظيم عملية التفويج وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الوزارة والهادفة إلى توفير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن أثناء تأدية شعيرة رمي الجمرات، لافتاً النظر إلى أن التطبيق صمم لوضع جداول التفويج من قبل الوزارة لجميع مكاتب الخدمات الميدانية، وعند التزام هذه المكاتب بالمواعيد المحددة تكون رحلة الحاج من المخيم إلى منشأة الجمرات والعكس سهلة وسلسة وميسرة، شارحاً طريقة تفعيل أعضاء التفويج في مكاتب الخدمات الميدانية للتطبيق عن طريق المؤسسة.

وبيّن أن التطبيق يتابع تحركات الحجاج منذ انطلاقتهم من المخيم حتى وصولهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك عودتهم للمخيم للتأكد من الالتزام بأوقات التفويج وبالطرق المخصصة كما يساعد في تنبيه عضو التفويج في مكتب الخدمة الميدانية والمرشد بأوقات التفويج، وإرسال رسائل لهم على هواتفهم قبل وقت التفويج بساعة لتجهيز الفوج لعملية التفويج لمنشأة الجمرات، وكذلك تنبيههم بأهمية أن يكون جهاز الجوال مشحوناً بالطاقة لاستلام الرسائل.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة مسؤول التفويج أحمد عطاس، أن التطبيق الجديد أتاح لعضو التفويج بالمكتب إسناد الأفواج إلى المرشدين عن طريق التطبيق مباشرة دون الحاجة للدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج عن طريق أجهزة الكمبيوتر تسهيلاً على الأعضاء في الوقت والجهد ومتابعة تحركات.