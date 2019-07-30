أسعار_الذهب تتراجع مع ارتفاع قيمة #الدولار_الأمريكي لأعلى مستوى خلال شهرين

الخليج - واس

تراجع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.3 % إلى 1422.85 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1423.90 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له خلال شهرين وترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيستمر ليومين .

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 % إلى 16.41 دولاراً أمريكياً .