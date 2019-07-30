قوات_الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل أربعة فلسطينيين

الخليج - واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين، ونصبت عدد من الحواجز في عدد من بلداتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت زياد البكري من مدينة الخليل ، فيما اعتقلت لؤي العمور من بلدة يطا جنوبا ، إضافة إلى محمد عماد الطيطي ومن مخيم العروب ، وذلك عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وفي ذات السياق قال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي رائد أحمد عبد الحميد اخليل ، عقب دهم منزل ذويه، كما داهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل، واقتحمت عدة منازل،

ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص.